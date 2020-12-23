ريال مدريد في مهمة البحث عن النقاط عند مواجهة غرناطة من قبل beIN SPORTS December 23, 2020 14:07 3:21 دقيقة يستضيف اليوم الأربعاء ريال مدريد فريق غرناطة في الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية ريال مدريد غرناطة -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة كليبرز يفسد فرحة جاره ليكرز 2:04 دقيقة محرز: قدمنا أداءً قوياً ونسعى للقب الرابع توالياً 4:17 دقيقة برشلونة يقسو على بلد الوليد بثلاثية نظيفة 4:24 دقيقة مانشستر سيتي يصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة 1:01 دقيقة ميسي يواصل صناعة التاريخ ويتجاوز رقم بيليه 4:21 دقيقة فيورنتينا يصعق يوفنتوس ويسقطه بثلاثية على أرضه 2:35 دقيقة أتلتيكو مدريد يحصّن صدارته بفوز ثمين على سوسييداد 1:48 دقيقة كروتوني يحقق انتصاره الثاني في الدوري الإيطالي 0:24 دقيقة برينتفورد يفاجئ نيوكاسل ويصعد لنصف النهائي 0:23 دقيقة إشبيلية يُطيح بفالنسيا في معقله