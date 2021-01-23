ريال مدريد في غياب زيدان ينزل ضيفاً على ألافيس

من قبل beIN SPORTS January 23, 2021 11:02 ينزل ريال مدريد بقيادة المدرب المساعد دافيد بيتوني ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس بعد الإعلان عن إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.