ريال مدريد في غياب زيدان ينزل ضيفاً على ألافيس من قبل beIN SPORTS January 23, 2021 11:02 ينزل ريال مدريد بقيادة المدرب المساعد دافيد بيتوني ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس بعد الإعلان عن إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد. AFP تقارير إخبارية الدوري الإسباني زين الدين زيدان فيروس كورونا السابق ليفانتي يخرج بتعادل محبط أمام اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 38:49 دقيقة مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لمونديال الأندية 5:19 دقيقة باريس سان جيرمان ينتصر بنتيجة عريضة على مونبلييه 0:38 دقيقة مصر تضع قدماً في ربع نهائي مونديال اليد 0:27 دقيقة ميلان يواصل تعزيز صفوفه 2:26 دقيقة المغرب تسقط في فخ التعادل أمام رواندا 0:33 دقيقة كأس ايطاليا: روما يخسر قانوناً بسبب التبديلات 0:43 دقيقة موراي يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة 0:44 دقيقة موسم بطولة العالم لموتو جي بي ينطلق بسباقين في قطر 0:28 دقيقة فاردي يغيب عدة أسابيع عن ليستر سيتي 0:38 دقيقة ريال مدريد سيفتقد لخدمات فالفيردي