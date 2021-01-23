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ريال مدريد في غياب زيدان ينزل ضيفاً على ألافيس

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ينزل ريال مدريد بقيادة المدرب المساعد دافيد بيتوني ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس بعد الإعلان عن إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.

AFP
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