ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا في دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 11:56 2:51 دقيقة ينزل ريال مدريد ضيفاً على بلد الوليد اليوم السبت في "بروفة" أخيرة قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد بلد الوليد -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:32 دقيقة الفرنسي يوهان كاباي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:38 دقيقة يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني 0:33 دقيقة فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة 3:51 دقيقة ليون يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة المؤقتة 0:44 دقيقة فيورنتينا ينتصر بالثلاثة 0:48 دقيقة لاعبو بيلباو يوافقون على تخفيض رواتبهم