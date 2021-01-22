ريال مدريد سيفتقد لخدمات فالفيردي

ونشر ريال مدريد اليوم الجمعة بعد يومين من توديعه مسابقة كأس إسبانيا بخسارته من المغمور ألكويانو 2-1 ب"عد التمديد" بياناً أعلن فيه عن إصابة فالفيردي وجاء فيه: "أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم للاعبنا فالفيردي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنّه يعاني من إصابة في العضلة المقربة الطويلة من ساقه اليمنى، بانتظار تطور حالته".

وأشارت صحيفة ماركا المقربة من بطل الدوري الإسباني إلى الفترة المتوقعة لتعافي فالفيردي والمقدرة بين 10 أيام وأسبوعين.

وسيلعب ريال مدريد خلال هذه الفترة مع ديبورتيفو ألافيش وليفانتي وهويسكا في مسابقة الدوري الإسباني.

وتلقى عشاق الملكي خبراً مؤسفاً اليوم الجمعة أيضاً بالإعلان عن إصابة الفرنسي زيدان مدرب الفريق بفيروس كورونا.