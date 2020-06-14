وسجل كل من الألماني طوني كروس (4) وسيرجيو راموس (30) والبرازيلي مارسيلو (37) ثلاثية الفريق الملكي فيما دوّن اللاعب بيدرو بيغاس (60) هدف إيبار الوحيد.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليغا بـ59 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر فيما يحتل إيبار المركز 16 بـ27 نقطة.

مباراة ريال مدريد وإيبار - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز سهل لريال مدريد على إيبار (3-1)

دق 72: فريق إيبار يقدم فترة ثانية محترمة جداً كما أنه أفضل من أصحاب الأرض خلال هذه الدقائق.

دق 69: بيدرو ليون ينفرد ويصوب لكن كورتوا كان مميزاً في ابعاد الكرة.

دق 60: تصويبة الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس تصطدم بمارسيلو ثم بزميله بيدرو بيغاس وتغالط كورتوا لتدخل الشباك (3-1).

دق 57: يواصل الحارس البلجيكي الإبداع في هذه المباراة، كرة إدو إكسبوسيتو كانت في طريقها نحو الشباك إلا أن كورتوا طار لها وأبعدها.

دق 49: كورتوا يبعد تسديدة التشيلي فابيان أوريانا بصعوبة.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على إيبار 3-صفر.

دق 48: تصويبة البرازيلي رودريغو يمسكها حارس إيبار.

دق 37: هازار في حالة انفراد لكن الحارس يصد محاولته لتأتي الكرة أمام البرازيلي مارسيلو الذي سدد في شباك إيبار (3-صفر)

دق 35: ريال مدريد متقدم في النتيجة بأقل جهد ممكن.

دق 34: أولى تصويبات الضيوف على مرمى ريال مدريد والحارس البلجيكي كورتوا في المكان المناسب.

دق 30: المدافع سيرجيو راموس يقطع كرة في مناطق فريقه وينهي الهجمة بهدف في شباك إيبار (2-صفر).

دق 29: التوقف الطويل لمواجهات الـ"ليغا" أثر سلبياً على اللاعبين وكأننا نشاهد مباراة بداية موسم.

دق 21: نسب امتلاك الكرة متساوية بين الفريقين (50-50 %) وهذا ما يعكس التقارب الكبير رغم هدف كروس المبكر.

دق18: نسق دون المتوسط في مواجهة ريال مدريد وإيبار

دق17: مهاجم إيبار كيكي اقترب من زيارة شباك ريال مدريد لو لا تفطن راموس

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يخوض مباراته الـ200 مع ريال مدريد في مختلف المسابقات (حقق في 199 مواجهة، 131 فوزاً و42 تعادلاً و26 هزيمة).

#الدوري_الاسباني 🇪🇸



⚽ الألماني كروس بأناقة وتميز يضع الكرة بعيداً عن حارس إيبار ويفتتح التسجيل باكراً للفريق الملكي (1-صفر)⠀

⠀#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/ma4QYt7elm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2020

دق04: الألماني كروس بأناقة وتميز يضع الكرة بعيداً عن حارس إيبار ويفتتح التسجيل باكراً للفريق الملكي (1-صفر)

#الدوري_الاسباني 🇪🇸



⚡ صافرة البداية ⚡



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بداية مباراة ريال مدريد وإيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، المواجهة تقام في ملعب ألفريدو دي ستيفانو والذي يستخدم غالباً لتدريبات الفريق الأول وبعضاً من مباريات أكاديمية ريال مدريد ومباريات ريال مدريد كاستيا.

دقيقة صمت ترحماً على ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ريال مدريد: البلجيكي إيدين هازار أساسي في تشكيلة زين الدين زيدان