ريال مدريد... المهمة التالية "ريال مايوركا" من قبل beIN SPORTS June 24, 2020 09:29 2:40 دقيقة بعد استعادته صدارة الدوري الإسباني بفوز لم يخل من بعضِ الجدل التحكيمي بمعقل ريال سوسييداد، يسعى ريال مدريد اليوم الأربعاء إلى مواصلة الانتصارات عندما يستضيف مايوركا، الذي كان قد ألحق به خسارته الأولى في الموسم الحالي في مرحلة الذهاب. -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة سيميوني يتواضع بعد وصوله لرقم أراغونيس 2:40 دقيقة ريال مدريد... المهمة التالية "ريال مايوركا" 0:33 دقيقة تورونتو رابتورز يعدّ العدّة لاستئناف منافسات "NBA" 1:37 دقيقة راكيتيتش: كانت مباراة صعبة جداً وعانينا كثيراً 4:02 دقيقة كاين يسجل أخيراً ويقود توتنهام للفوز على وست هام 3:31 دقيقة برشلونة ينجو من مطب بيلباو ويصعد للصدارة مؤقتاً 0:49 دقيقة اتحاد " كونميبول" يواصل دعمه المادي للأندية 0:49 دقيقة أربع إصابات بفيرس كورونا في صفوف تولوز 0:36 دقيقة شنيديرلان على أعتاب الانتقال إلى نيس الفرنسي 4:01 دقيقة أتلتيكو يتابع صعوده نحو حجز بطاقة دوري الأبطال