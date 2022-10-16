آسيير يارا ماندي افتتح التسجيل في الدقيقة الحادية والثلاثين، لكن ياغو أسباس عادل النتيجة في الدقيقة الأربعين، وعند الدقيقة الرابعة والخمسين وقع إيغور ثوبيلديا الهدف الثاني للضيوف مانحاً فريقه ثلاث نقاطٍ رفعت رصيده إلى تسع عشرة نقطة.

