وعاد ريال سوسييداد إلى سكة الانتصارات بعدما تغلّب على إسبانيول 3-2 يوم الإثنين في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على ثلاثية الفائز كلّ من الياباني كوبو والنرويجي سورلوث (23 و51) والأوروغوياني كابريرا بالخطأ في مرمى فريقه (63).

ودوّن داردير هدف إسبانيول الأول قبل النهاية بقرابة ربع ساعة (74) ثم أضاف بريان أوليفان (87) لكن ذلك لم يكن كافياً ليتجنب إسبانيول الهزيمة.

وتلقى كابريرا البطاقة الحمراء إثر الإنذار الأصفر الثاني ليلعب إسبانيول بنقص عددي في آخر لحظات المواجهة (90+4).

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع وثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني مع مباراة أقل للأخير.

من جهته تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.