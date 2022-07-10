المهاجم البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً انضم إلى سوسييداد قادماً من آنجيه الذي ظهر معه الموسمَ السابق في أكثر َمن ثلاثين مباراة وأحرز أربعة أهداف.

ويلعب تشو لمنتخب فرنسا تحت واحد وعشرين عاماً هذا وسيرتدي اللاعب القميص رقم أحد عشر مع الفريق الباسكي.