وتعرض لاعب ألافيس رودريغو باتاغليا للطرد 61.

سوسييداد بات في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 12 مبارة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي خاض 10 مباريات حتى الآن.

أما ألافيش فقد بات في رصيده 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهو التعادل الثاني توالياً لسوسييداد بعد فياريال 1-1 في المرحلة الماضية.

وتعثر فياريال بدوره أمام ضيفه التشي بنفس النتيجة، ليهدر فرصة تعزيز مركزه الثالث.

ورفع فياريال رصيده إلى 21 نقطة، بفارق خمس نقاط عن اتلتيكو، فيما وصل التشي الى النقطة 14 في المركز العاشر.

في المقابل زاد بيتيس من محن أوساسونا وأضاف خسارة جديدة إلى سجله ما وضعه بين الفرق المهددة بالهبوط الى الدرجة الثانية بتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق ثلاث نقاط عن هويسكا صاحب المركز الاخير الذي اضاع أول انتصاراته بتعادله مع مضيفه غرناطة (3-3)، بعدما كان متقدما حتى الدقيقة 88 (3-1).

ولم يتذوق اوساسونا طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بما فيها مباراة اليوم، إذ خسر أربع مرات وتعادل في الخامسة.

وارتقى ريال بيتيس إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة وهو فوزه الأول بعد ثلاث هزائم.

وجاء هدفا بيتيس عن طريق بروخا إيغليسياس (76) وخوان ميراندا (90+1).

وفي مباراة غرناطة وهويسكا، سجل الكولومبي لويس خافيير سواريز (43)، وجورجي مولينا (88) وجرمان سانشيز (90) للأول، وميكيل ريكو (21)، وبورخا غارسيا (49) والياباني شينجي أوكازاكي (82) للثاني.

