وسجل المهاجم بورتو هدف المباراة الوحيد للفريق الزائر في الدقيقة الخامسة مستفيداً من تمريرة عرضية من زميله ميكيل أويارزابال هداف الفريق الذي كان يخوض أولى مبارياته منذ إصابته في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.

وبدا سوسييداد قريباً من إحراز الهدف الثاني بينما لم يسدد بلباو أي كرة على المرمى.

وسدد السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم سوسييداد كرة ارتطمت بالعارضة في الشوط الثاني بينما أهدر إيغور زوبيلديا فرصة سانحة من مسافة قريبة.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثالث في حين تجمّد رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

وهو الفوز الأول لريال سوسييداد بعد ثلاث هزائم متتالية والثامن في الليغا منذ انطلاق الموسم الحالي مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تكبّد أتلتيك بلباو خسارته الثامنة مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات.

وفي مباراة أخرى، تعادل أوساسونا مع ديبورتيفو ألافيس 1-1.