

تقدم سوسييداد عبر مهاجمه الشاب النروجي ألكسندر سورلوث (33)، فيما أدرك فايكانو التعادل بفضل مهاجمه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو بعد 56 ثانية فقط على دخوله بديلاً للاعب الوسط إيزاك بالاسيون في الدقيقة 77، ليصبح بذلك أسرع هداف بديل في "لا ليغا" هذا الموسم.

وفشل سوسييداد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً مع ريال بيتيس وخسارته أمام برشلونة صفر-1.

ورفع سوسييداد رصيده في المركز السادس إلى 56 نقطة، وفشل في تجاوز بيتيس الذي يتقدم عليه في المركز الخامس بفارق نقطة، علماً أنّ أمام الأخير فرصة زيادة غلته حين يختتم المرحلة الإثنين بلقاء مضيفه خيتافي.

ويأتي تعادل فايكانو، صاحب المركز الحادي عشر مع 41 نقطة، بعد فوزين حققهما على قطبي كاتالونيا إسبانيول وبرشلونة بنتيجة 1-صفر في المرحلتين الماضيتين.