وأهدر رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فرصة استغلال سقوط أتلتيك بلباو في فخ التعادل أمام مضيفه اشبيلية 1-1 السبت، واكتفوا بدورهم بنقطة واحدة عززوا بها رصيدهم بـ16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الفريق الباسكي.

كما أن ريال بيتيس فرّط في فرصة استعادة المركز الرابع من أتلتيكو مدريد الفائز على جيرونا 2-1 السبت أيضا، فتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن القطب الثاني للعاصمة.

وتعادل قادش مع إسبانيول بهدفين لفيكتور شوست (41) ولوكاس بيريس (78) مقابل هدفين لخيسولو (51 و67).

ورفع إسبانيول رصيده الى ست نقاط في المركز السابع عشر مقابل خمس نقاط لقادش التاسع عشر قبل الأخير.







