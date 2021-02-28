ويدين الفريق الأندلسي بانتصاره الثاني عشر للموسم إلى البديل خوانمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من اللقاء.

ورفع بيتيس الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل التسع الأخيرة وكانت أمام برشلونة 2-3 في المرحلة 22، رصيده الى 39 نقطة في المركز السادس مؤقتا بفارق نقطتين أمام فياريال.

وفي المقابل، فشل قادش في تحقيق الفوز للمرحلة السابعة توالياً ومني بهزيمته الثانية عشرة للموسم، فتجمد رصيده عند 25 نفطة في المركز الخامس عشر.

بلد الوليد يفرط في الفوز

وفرط بلد الوليد بفوز هام جداً لصراعه من أجل تجنب الهبوط، وذلك حين تقدم على مضيفه سلتا فيغو في الدقيقة 70 بهدف التشيلي فابيان أوريانا، قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر الكولومبي جايسون موريو.

ورفع بلد الوليد رصيده الى 22 نقطة في المركز السابع عشر، مقابل 30 لسلتا فيغو في المركز العاشر.