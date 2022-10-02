وأحرز غابرييل فيغا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وخاض ريال بيتيس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 عقب طرد المدافع لويز فيليبي.

وتجمد رصيد بيتيس عند 15 نقطة في المركز الرابع فيما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

وضمن المرحلة ذاتها اقتنص فالنسيا تعادلاً مثيراً من مستضيفه إسبانيول بهدفين لكل منهما، وتقدم فالنسيا في الدقيقة 53 عب مدافعه البرازيلي غابرييل باوليستا قبل أن ستعادل إسبانيول عن طريق خوسيلو في الدقيقة 56 وفي الدقيقة 83 تقدم سيرجي داردير لإسبانيول ثم تعادل إراي كوميرت في الدقيقة 90 لفالنسيا.

ورفع فالنسيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع فيما أصبح رصيد إسبانيول 5 نقاط في المركز السادس عشر.

