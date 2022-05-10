ريال بيتيس يحافظ على حظوظه بمقعد في دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS May 10, 2022 22:15 0:40 دقيقة حافظ ريال بيتيس على حظوظه في نيل مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه العريض على مستضيفه فالنسيا بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني. تقارير إخبارية ريال بيتيس الدوري الإسباني فالنسيا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة ريال بيتيس يحافظ على حظوظه بمقعد في دوري الأبطال 0:46 دقيقة الأهلي يقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي 1:55 دقيقة سيتي يؤكد توصله لاتفاق مبدئي بخصوص قدوم هالاند 0:40 دقيقة رئيس نادي نابولي يؤكد بقاء لوتشانو سباليتي 5:21 دقيقة اليويفا يعتمد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 0:51 دقيقة تقارير تكشف عن اجتماع بين بايرن ووكيل ماني 5:25 دقيقة إصلاحات وتغييرات جذرية يناقشها اليويفا 3:53 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36