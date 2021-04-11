وافتتح البلجيكي يانيك كاراسكو التسجيل للفريق العاصمي في الدقيقة الخامسة ثم أدرك كريستيان تيو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20.

وعقب هذا التعادل، أعيد توزيع أوراق المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم إذ يحتل أتلتيكو مدريد الصدارة بـ67 نقطة فيما يأتي ريال مدريد في مركز الوصافة بـ66 نقطة وبرشلونة في المركز الثالث بـ65 نقطة.

ودخل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المباراة بعد الإعلان عن غياب بسبب إصابة عضلية للفرنسي توما ليمار الأساسي في تشكيلة 2-4-4، في حين شغل البلجيكي يانيك كاراسكو وساول نيغويز الرواقين، إلى جانب ثنائي الهجوم الأرجنتيني أنخل كوريا والبرتغالي جواو فيليكس.

وبدا تأثر أتلتيكو مدريد بغياب ثاني هدافي الدوري مع 19 هدفاً الدولي الأوروغوياني لويس سواريز بالتساوي مع جيرارد مورينو (فياريال) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).

وضرب "روخيبلانكوس" سريعاً، فبعد 5 دقائق من صافرة البداية اخترق كاراسكو المنطقة ومرر إلى كوريا الذي تعرض للعرقلة، لتعود الكرة إلى البلجيكي الذي راوغ وأودعها في الشباك في أول تسديدة لفريقه.

وكاد أتلتيكو يضيف الثاني برأسية ساول، إلاّ أن حارس برشلونة السابق وبيتيس الحالي التشيلي كلاوديو برافو كان بالمرصاد (15).

وبعكس المجريات، سجل بيتيس هدف التعادل بعد هجمة بدأها المخضرم خواكين سانشيز الذي قدم تمريرة على الجهة اليسرى إلى أليكس مورينو، فحولها بدوره عرضية داخل المنطقة تابعها كريستيان تيو "على الطاير" من علامة الجزاء بالزاوية العكسية للحارس السلوفيني يان أوبلاك (20).

وتلقى أتلتيكو ضربتين موجعتين في الشوط الثاني، بإصابة مهاجمه فيليكس ليخرج في الدقيقة 47 ومدافعه الانكليزي كيران تريبييه (78) وحل بدلاً منهما الأوروغوياني لوكاس توريرا والكرواتي شيمي فرساليكو.

وتصدى أوبلاك لكرة رأسية من 6 أمتار للمدافع البرازيلي إيمرسون (56).

وتبادل الفريقان الهجمات أمام صعوبة أتلتيكو الخروج من منتصف ملعبه، قبل أن يقف برافو سداً منيعاً أمام محاولتين أخيرتين لكوريا في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت بدل الضائع.

