واستعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات التي توقفت بخسارته أمام ريال مدريد 1-2 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الرابع هذا الموسم ورفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما مني فياريال بخسارته الأولى هذا الموسم وتراجع إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

واستعاد أتلتيك بلباو توازنه عقب خسارته أمام ضيفه إسبانيول 0-1 في المرحلة الماضية، وعاد بفوز كبير خارج قواعده على حساب مضيفه إلتشي 4-1.

وحسم أتلتيك بلباو نتيجة المباراة في الدقائق الـ22 الأولى، حيث افتتح التسجيل بالنيران الصديقة عبر المدافع الأرجنتيني نيكولاس ميركاو بالخطأ في مرمى فريقه (9)، وأضاف أويهان سانسيت الهدف الثاني (14)، ونيكو وليامس الثالث (22).

وعزز أليكس بيرينغير بالهدف الرابع قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل الأرجنتيني إيسيكيال بونسي هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.

وصعد أتلتيك بلباو الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد الفائز على سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها السبت.

وحقق خيتافي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ريال سوسييداد 2-1.

وأهدر بورخا مايورال ركلة جزاء لخيتافي في الدقيقة الرابعة عشرة قبل أن ينجح التركي إينيس أونال في افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز لاعب برشلونة السابق كارليس ألينيا تقدم خيتافي بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبعد دقيقتين قلص برايس منديس الفارق لريال سوسييداد الذي دخل المباراة منتشيا بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-0 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس الماضي.