النجم البرازيلي رونالدينيو تمكن من سحر الجماهير داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، وحينها أثبت أنصار ريال مدريد، أنّ جمال الكرةِ يفوقُ مُتعة التشجيع. حين وقفَ عدد كبير منهم، تصفيقاً للساحر البرازيلي.

