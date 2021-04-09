النجم البرازيلي رونالدينيو تمكن من سحر الجماهير داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، وحينها أثبت أنصار ريال مدريد، أنّ جمال الكرةِ يفوقُ مُتعة التشجيع. حين وقفَ عدد كبير منهم، تصفيقاً للساحر البرازيلي.
"رونالدينيو" الساحر الذي أجبر جماهير ريال مدريد على احترامه
النجم البرازيلي رونالدينيو تمكن من سحر الجماهير داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، وحينها أثبت أنصار ريال مدريد، أنّ جمال الكرةِ يفوقُ مُتعة التشجيع. حين وقفَ عدد كبير منهم، تصفيقاً للساحر البرازيلي.
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