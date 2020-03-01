وما زال اسم رونالدو يتردد بقوة في مدريد نظراً للأثر الكبير الذي تركه رحيل هداف ريال مدريد السابق وعدم قدرة أي لاعب على تعويضه.

وانتصر ريال مدريد بثنائية نظيفة على ضيفه برشلونة يوم الأحد ضمن الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.