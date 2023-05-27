وقلب النادي الملكي الطاولة على مضيفه الأندلسي الذي تقدّم مبكّرًا عبر رافا مير (3)، قبل أن تستقبل شباكه ثنائية رودريغو في الدقيقتين 29 و69 رافعًا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم في الليغا.

وعزّز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق 4 نقاط مؤقتا عن منافسه الوحيد على الوصافة جاره وغريمه التقليدي أتليتيكو مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد في قمة نارية الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، واصل إشبيلية نزيف النقاط للمباراة الثالثة بعد تعادلين متتاليين ومني بخسارة جمّدت رصيده عند 49 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.



