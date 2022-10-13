رودريغو يعتبر مباراة برشلونة بست نقاط October 13, 2022 19:17 1:41 دقيقة أبدى رودريغو لاعب ريال مدريد حماسه قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بعد أيام، واصفاً إياها من فئة الست نقاط، مُشيداً في الوقت ذاته بالتطور الكبير في مستوى برشلونة هذا الموسم. مقابلات الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة رودريغو -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة جابر فخور بالمشاركة بحملة ضع أحلامك في دائرة الضوء 1:41 دقيقة رودريغو يعتبر مباراة برشلونة بست نقاط 1:18 دقيقة الملاعب تعكس ثقافة المنطقة وتطبق مفاهيم الاستدامة 1:21 دقيقة أبو تريكة: "لا يجب على تشافي مجاملة رفاقه" 0:43 دقيقة براغا لتعويض خسارة الذهاب أمام سان جيلواز 1:59 دقيقة خسارة أخرى للوس أنجليس ليكرز 1:08 دقيقة فعالية "ألوان" احتفاءً بمونديال قطر 2022 0:30 دقيقة يوفنتوس يعلن غياب دي ماريا حتى مطلع نوفمبر 1:00 دقيقة آرسنال ضيفاً ثقيلاً على بودو/غليمت 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل تكرار فوزه على أومونيا