وأكد مورينو أنّ المشجعين لهم دور كبير في تحفيز اللاعبين لكن لابد من مراعاة سلامة وصحة الجميع.

أمّا بخوصوص المباراة التي ستجمع فريقـَه بريال مدريد فقال مهاجم "الخفافيش"، إنها ستكون قوية وعلى الفريق أن يكون على أتمّ الاستعداد ليحقق الفوز.