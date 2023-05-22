وقال روبياليس في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد بالقرب من مدريد: "في البدء، يجب الاعتراف بأنه لدينا مشكلة سلوك، تربية وعنصرية في بلدنا".

وأوضح روبياليس أن على اللجنة التابعة للاتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة بغض النظر عن موقف غيرها من الهيئات مؤكداً في الوقت ذاته أن إسبانيا تستقبل مختلف جنسيات العالم ويجب دحض وإيقاف العنصرية مهما كان مصدرها.

من جانبها أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها تحقق في أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراء القانوني المناسب فور اكتمال التحقيقات.

اجتماع مقترح مع رئيس الاتحاد البرازيلي

من جانب آخر طلب روبياليس الاجتماع مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل عرض ما يقوم به الاتحاد الإسباني من جهود فيما يتعلق بمكافحة العنصرية، مطالبا بتجاهل تصرف رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بعد دخوله في جدل مع فينيسوس عقب الواقعة، على مواقع التواصل.