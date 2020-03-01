متابعة: مازن الريس

حسم ريال مدريد الكلاسيكو على حساب ضيفه برشلونة 2-0 يوم الأحد في قمة مباريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف ريال مدريد الأول بفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور والثاني من خلال البديل الدومينيكاني ماريانو دياز.

ويكشف ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة عن تألق ملفت من كورتوا وتير شتيغن والكثير من الفرص الضائعة للفريقين.

وظهر واضحاً استمرار معاناة ريال مدريد من غياب الهداف في الوقت الذي فشل به برشلونة في استثمار فرص التهديف المحققة التي أتيحت له خاصة عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.

ودخل زيدان بتشكيلة مشابهة لتلك التي خاضت المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا باستثناء الاعتماد على كروس ومارسيلو من البداية، فيما أخذ كيكي قراراً جريئاً بإشراك جوردي ألبا العائد من الإصابة أساسياً.

واستعاد ريال مدريد الصدارة (56 نقطة) بفارق نقطة عن برشلونة الذي أصبح وصيفاً.

وعانى ريال مدريد من أزمة نتائج بخسارته في مناسبتين بآخر ثلاث مباريات في جميع المنافسات رغم أنّه لم يقدم أداءً سيئاً جداً، خاصة في الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي جعل مدربه زيدان يتعرض للكثير من الانتقادات بسبب خياراته الفنية.

وكسر ريال مدريد أفضلية برشلونة إذ لم يفز الملكي في آخر 7 مباريات في الليغا ضد برشلونة (ت3 خ4).

رهانات زيدان الناجحة

راهن زيدان مجدداً على البرازيلي مارسيلو الذي قدّم مباراة جيدة جداً، كما أعاد كروس إلى القائمة الرئيسية بعد غيابه عن لقاء مانشستر سيتي، في الوقت الذي فضّل به إشراك فينيسيوس على حساب الويلزي غاريث بيل.

كما كان استبعاد زيدان ليوفيتش وخاميس محلّ انتقاد لكن ماريانو دخل كبديل وأضاف الهدف الثاني.

ريال مدريد وبرشلونة - التغطية الخاصة

هدف (90+2): البديل الدومينيكاني ماريانو دياز يؤمن نتيجة المباراة.

تسديدة راموس من ركلة حرة مباشرة قريبة ترتطم بحائط الصد.

(84) كرة حائرة في منطقة جزاء برشلونة تنتهي عند إيقاف تير شتيغن لانفراد فينيسيوس.

(83) بيكيه يضيع فرصة التعديل من ضربة رأس.

(75) مرتدة خطيرة لريال مدريد ردّ عليها برشلونة واللمسة الأخيرة مفقودة.

هدف (71): فينيسيوس يفاجئ الجميع بهدف يفكّ من خلال النحس الذي لازمه في المباريات الأخيرة.

(70) كورتوا يحرم البديل بريثويت من خطف هدف التقدم.

(63) بنزيمة يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة.

(61) بيكيه يبعد ضربة رأس من إيسكو من حافة خط المرمى.

(56) تير شتيغن يتصدى ببراعة ملفتة لتسديدة إيسكو المتقنة.

برشلونة الطرف الأفضل في أول خمس دقائق من الشوط الثاني وسط تراجع ريال مدريد للخلف.

انتهاء الشوط الأول.

(38) كورتوا أبرز لاعبي الفريقين حتى اللحظة بتصديه لتسديدة ميسي الخطيرة.

(37) مرتدة البرازيلي فينيسيوس جونيور تنتهي بين يدي تير شتيغن الواثق.

(34) أخطر فرص اللقاء عبر انفراد البرازيلي أرثور ينقذها كورتوا ببراعة.

(30) أول تسديدة على المرمى لصالح برشلونة من نجمه الأرجنتيني ميسي بين يدي كورتوا.

(29) تسديدة جديدة من كروس فوق المرمى.

(27) عرضية مباغتة من الأوروغوياني فالفيردي تمر من أمام الجميع.

(21) غريزمان يرد سريعاً بعد عرضية ألبا المميزة لكن كرته فوق المرمى.

(21) مرتدة خطيرة تنتهي عند تمريرة خاطئة من البرازيلي مارسيلو.

(17) الفرنسي فاران يوقف مواطنه غريزمان الذي كان قريباً من مواجهة البلجيكي كورتوا.

(15) خطأ من الألماني تير شتيغن في التمرير كاد يستغله ريال مدريد لولا تسديدة مواطنه كروس الطائشة.

(14) نقلات ريال مدريد المميزة تفتقد للمسة الأخيرة للمرة الثانية خلال دقيقة واحدة.

(7) أولى فرص المباراة من تسديدة للفرنسي كريم بنزيمة فوق المرمى.

ركنيتان لصالح ريال مدريد مع أول دقيقتين.

انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

ميسي التاريخي:

نجم برشلونة ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو التاريخي بجميع المنافسات (26 هدفاً) وهداف الكلاسيكو التاريخي في الليغا (18) وهداف الكلاسيكو التاريخي في الليغا على ملعب البرنابيو (11).

التشكيلة الرسمية لكل من ريال مدريد وبرشلونة