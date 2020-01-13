أعلن برشلونة الإسباني الإثنين عن إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين للاشراف على الفريق خلفا له بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2022.

وقال برشلونة في بيان أنه تم "التوصل الى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول"، متوجها اليه بالقول "شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل".

وأشار في الوقت ذاته الى "توصل نادي برشلونة وكيكي سيتين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 حزيران/يونيو 2022"، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020





ولم تكن إقالة فالفيردي من المنصب الذي استلمه عام 2017 مفاجئة، بل تحدثت وسائل الإعلام المحلية منذ الصباح عن التوجه للتخلي عنه رغم تصدر الفريق لترتيب الدوري المحلي.

وتوصل النادي الى قراره باقالة ابن الـ55 عاما الذي قاد "بلاوغرانا" الى لقب الدوري في الموسمين الماضيين والكأس والكأس السوبر المحليين عام 2018، بعد اجتماع لمجلس ادارته دام لأكثر من أربع ساعات في ملعبه "كامب نو" بعد ظهر الإثنين.

وتم بعدها الإعلان عن الإقالة وتعيين سيتين بعد الانتهاء من تفاصيل العقد مع الأخير، على أن تكون مباراته الأولى كمدرب للنادي الكاتالوني الأحد ضد غرناطة في "كامب نو".

وترك سيتين (61 عاما) منصبه في بيتيس اواخر الموسم الماضي بعد أن أشرف على النادي الأندلسي منذ 2017، وكان اسمه مطروحا لاستلام تدريب برشلونة في كانون الثاني/يناير 2019.

وسيتين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب "كامب نو" حين تغلب بيتيس على العملاق الكاتالوني 4-3 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وحظي فالفيردي بوداعه الأخير للاعبين باشرافه الإثنين على الحصة التمرينية للفريق العائد من مشاركة مخيبة في الكأس السوبر الإسبانية التي أقيمت في السعودية بصيغتها الرباعية الجديدة وتوج بلقبها ريال مدريد.

وذكرت وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية أنه بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثلاث ساعات من بدء الحصة التدريبية في منشآت المركز الرياضي جوان غامبر مقر تدريبات النادي.

وأضافت أن فالفيردي قاد بعد ذلك الحصة التدريبية لبرشلونة، وهي الأولى بعد ثلاثة أيام راحة مُنحت إلى اللاعبين عقب العودة من السعودية اثر خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد 2-3.

وبعد الحصة التمرينية، اجتمع المدرب البالغ من العمر 55 عاما برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك الى ملعب "كامب نو"، حيث شارك في اجتماع لمجلس إدارة النادي بحضور مسؤولين مثل المدير التنفيذي أوسكار غراو، المسؤول الفني خافيير بورداس، نائب الرئيس جوردي كاردونر والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

وبحسب إذاعة "كاتالونيا راديو"، أعلم فالفيردي بأن النادي سيناقش شروط إقالته مع وكيل أعماله، فيما أشارت شبكة "إي أس بي أن" الى أن المدرب جمع امتعته من مركز تمارين الفريق ما يؤشر الى رحيله.