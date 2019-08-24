وأعلن برشلونة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم السبت عن القائمة التي استدعيت لمواجهة ريال بيتيس وقد خلت من اسم ميسي.

وسيواجه برشلونة ضيفه ريال بيتيس يوم غد الأحد في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تلقى حامل اللقب خسارة مفاجئة أمام أتلتيك بيلباو في المرحلة الأولى 1-0.

وغاب ميسي عن الجولة الأولى بسبب عدم تعافيه التام من إصابة في ربلة الساق، كما سيغيب الأوروغوياني لويس سواريز إثر إصابته في اللقاء الفائت.

وسيتواجد بعض نجوم برشلونة في المباراة وعلى رأسهم الفرنسي أنطوان غريزمان ودي يونغ وجوردي ألبا.

