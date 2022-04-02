

وسجل هدف ألافيس الأرجنتيني غونسالو إسكالانتي في الدقيقة 63.



وتحضر أتلتيكو في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني حين تقدم للمركز الثالث برصيد 57 نقطة متساوياً مع إشبيلية بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي بعد ثلاثة أيام بمواجهة مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وهذا الفوز السادس توالياً الذي يحققه أتلتيكو مدريد الأمر الذي جعله يبتعد بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن برشلونة الرابع مع مباراتين أقل للأخير.