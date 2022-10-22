وكاد الشوط الأول أن ينتهي بالتعادل بدون أهداف إلا أن إيزاك بالازون افتتح التسجيل لرايو فايكانو في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ثم أضاف ألفارو غارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 45 فانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني تمكن فلوريان لوجون من تسجيل الهدف الثالث لرايو في الدقيقة 63 ثم عزز سيرجيو كاميلو تقدم أصحاب الأرض بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 82 سجل إيفان باليو مدافع رايو فايكانو هدف قادش الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يعود فلوريان لوجون ويحرز الهدف الثاني له والخامس لرايو فايكانو.

ورفع رايو فايكانو رصيده بذلك إلى 15 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد قاديش عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.

