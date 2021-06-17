

وقال راموس "لقد أتت اللحظة، ربما تكون اللحظة الأصعب في حياتي لأنك لا تريد حقاً الرحيل عن ريال مدريد".



وأضاف: "ساندني أنصار النادي في الأوقات الحلوة والمرة. كنت أتمنى وداعهم على أرضية الملعب".



وتابع: "حقبة رائعة يتم إسدال الستارة عليها وكانت فريدة في حياتي، لكن صفحة مثيرة ستبدأ وأدخلها برغبة كبيرة لإبراز موهبتي لسنوات عدة قادمة".



وأعرب عن رغبته في حصد "المزيد من الألقاب" مشيراً إلى ما يقوم به اليوم: "ليس وداعاً بل أراكم لاحقاً لأني سأعود إلى ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً".