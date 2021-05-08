راموس يتعرض لإصابة عضلية جديدة

أصيب قلب دفاع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، بحسب ما أعلن النادي الملكي السبت، ما قد يبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف ريال مدريد بأن راموس لم يشارك في تدريبات الفريق صباح السبت بعد أن شارك في مباراة فريقه ضد تشيلسي الانكليزي في إياب نصف النهائي الثلاثاء الماضي، في أوّل لقاء له بعد إصابة في ربلة الساق أبعدته نحو الشهر عن الملاعب.

ولم يكشف ريال مدريد عن فترة غياب قائده عن الملاعب، لكن الصحف الإسبانية أشارت بأن راموس سيغيب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه الذي ينافس على لقب بطل الدوري الإسباني. بيد أن مشاركته في صفوف منتخب إسبانيا في نهائيات كأس أوروبا "يورو 2020" المقررة من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين ليست موضع شك.

والإصابة هي الثالثة لراموس هذا الموسم وهو لم يخض سوى 5 مباريات مع ريال منذ مطلع العام الحالي. وغاب راموس عن صفوف فريقه لخمس مباريات بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين لتمزق عضلي في ساقه، ثم شارك في الكأس السوبر الاسبانية قبل ان يخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى مطلع شباط/فبراير وغاب نحو الشهرين عن الملاعب.

وعاد المدافع الدولي إلى الملاعب منتصف اذار/مارس وخاض مباراتين مع ريال مدريد قبل أن يصاب في ربلة الساق في صفوف منتخب بلاده ضد كوسوفو في 31 اذار/مارس.

كما أصيب راموس بكوفيد-19 قبل أن يعاود التمارين في أواخر نيسان/ابريل. يذكر أن قائد ريال مدريد في خضم مفاوضات صعبة مع ناديه لتمديد عقده معه.

