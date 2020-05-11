راموس سعيد بقرب عودة الدوري الإسباني من قبل beIN SPORTS May 11, 2020 21:48 0:55 دقيقة أبدى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد سعادته بقرب عودة المنافسات للانطلاقة من جديد، مؤكداً صعوبة مشوار فريقه وكذلك برشلونة المنافس اللدود على اللقب في المباريات المتبقية. -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة بيكيه يؤكد على صعوبة المرحلة الحالية 1:15 دقيقة العمل مستمر في ملعب راس أبو عبود "تحفة المونديال" 0:31 دقيقة حارس مرمى ريال بيتيس يعلن إصابته بفيروس كورونا 0:44 دقيقة "آس": رابطة الليغا تنوي استئناف الموسم في 12 يونيو 0:39 دقيقة قرارات مهمة للاعبين والمدربين في الدوري التونسي 1:20 دقيقة أدلة جديدة على تناول المنشطات داخل المنتخب الروسي 2:09 دقيقة ريال ينوي تخفيض الرواتب بنسبة 30% في الموسم المقبل 5:12 دقيقة تطورات الوضع في ألمانيا قبل استئناف الدوري 3:52 دقيقة آخر أخبار عودة النشاط الكروي في إسبانيا 2:09 دقيقة الرابطة تحدد الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الجديد