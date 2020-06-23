راكيتيتش: كانت مباراة صعبة جداً وعانينا كثيراً June 24, 2020 00:22 1:37 دقيقة قال الكرواتي راكيتيتش صاحب هدف برشلونة الوحيد على أتليتك بيلباو إن فريقه عانى كثيراً ووجد الكثير من الصعوبات أمام منافسه القوي. مقابلات إيفان راكيتيتش -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة برشلونة ينجو من مطب بيلباو ويصعد للصدارة مؤقتاً 0:49 دقيقة اتحاد " كونميبول" يواصل دعمه المادي للأندية 4:01 دقيقة أتلتيكو يتابع صعوده نحو حجز بطاقة دوري الأبطال 0:30 دقيقة ليستر سيتي يفرط بالنقاط مجدداً بتعادله مع برايتون 0:47 دقيقة أغويرو يسافر إلى إسبانيا لمحاولة انقاذ موسمه 3:53 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 0:41 دقيقة أندية الـ"ليغ 1" تؤيد قرار رابطة الدوري الفرنسي 0:43 دقيقة بيرنلي يتبرّأ من "طائرة العنصرية" 0:32 دقيقة ماذا قال رياض محرز بعد مواجهة بيرنلي ؟ 0:37 دقيقة ماكتوميناي يمدد تعاقده مع يونايتد حتى 2025