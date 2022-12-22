رافينيا وديباي ينضمان إلى تدريبات برشلونة من قبل beIN SPORTS December 22, 2022 15:22 0:42 دقيقة انضم الثنائي، البرازيلي رافينيا والهولندي ديباي إلى تدريباتِ برشلونة بعد حصولِهما على عطلةٍ قصيرة عقب مشاركتهما في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة استبعاد بدر المطوع من قائمة منتخب الكويت 0:49 دقيقة جائزة فخرية لخواكين نجم ريال بيتيس 1:02 دقيقة ليفاندوفسكي يثمّن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم 2:19 دقيقة ماذا قال ليفاندوفسكي عن برشلونة وبايرن ميونيخ؟ 1:07 دقيقة ليفاندوفسكي يحصل على جائزة القدم الذهبية 0:42 دقيقة رافينيا وديباي ينضمان إلى تدريبات برشلونة 2:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول 2:30 دقيقة المسحل يشيد بنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 3:59 دقيقة مانشستر يونايتد يتجاوز بيرنلي في كأس الرابطة 1:23 دقيقة beIN SPORTS تواصل كتابة التاريخ