وسيخوض ريال مدريد حامل اللقب مباراته الأخيرة يوم الجمعة المقبل أمام ريال بيتيس من أجل أن يحظى الفريق الملكي بأطول فترة ممكنة من الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني برشلونة المباراة الختامية للموسم أمام فياريال يوم الثاني والعشرين من مايو وهو ذات اليوم الذي سيشهد مباراة ريال سوسييداد وأتليتيكو مدريد ومواجهة إشبيلية وأتليتيك بيلباو .

