وعلى خلفية تعرض الدولي البرازيلي لهتافاتٍ عنصرية في مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد رفعت رابطة الدوري الشكوى إلى محكمة الصلح في بلد الوليد وطالبتها بتحويلِها للمدعي العام وذلك لأخذ الإجراءات المناسبة للحد من خطابات الكراهية والعنصرية داخل الملاعبِ وخارجها.

