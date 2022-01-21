

وسيكون بذلك الدوري الاسباني أول من سيطبق الذكاء الاصطناعي في احتمالية تسجيل اللاعب هدفًا في أي لحظة من المباراة.

وذلك في غضون ثلاثين ثانية من الحدث الذي يحدث على الشاشة حيث سيظهر احتمالية تسجيل الهدف بناءً على موقع اللاعب وزاويته وكفاءته التاريخية.