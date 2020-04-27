رابطة الدوري الإسباني تسعى لتحديد موعد عودة الليغا April 27, 2020 22:57 5:56 دقيقة بعد التخفيف من حدة الحجر الصحي بقرار من الحكومة في الساعات الأخير يجري الحديث عن إعداد رابطة الدوري لروزنامة تكون بداية لعودة الدوري الإسباني إلى الواجهة لاستكمال الجولات الإحدى عشرة المتبقية.. فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 5:56 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تسعى لتحديد موعد عودة الليغا 2:08 دقيقة استعدادات خاصة لعودة اللاعبين للتدريبات في فرنسا 1:14 دقيقة الفندق من بين خطط جديدة لاستئناف الدوري الممتاز 0:34 دقيقة رئيس دورتموند التنفيذي يرغب في استئناف البوندسليغا 1:00 دقيقة يويفا يخصص 236 مليون يورو لمساعدة الاتحادات 0:56 دقيقة الفيفا يقترح إجراء 5 تبديلات لدى معاودة المباريات 4:31 دقيقة الوقت بدأ ينفذ أمام الكرة الإيطالية 1:35 دقيقة فورمولا واحد: البرنامج المعدل عقب إلغاء سباق فرنسا 4:56 دقيقة ما قبل كورونا..الكلاسيكو الذي شهد ولادة نجم جديد 2:21 دقيقة أمير خان متحدثا عن الصوم والتدريب والأعمال الخيرية