وبحسب البيان الصادر عن الرابطة، فإنّ برشلونة هو النادي الوحيد الذي تجاوَز الحدّ َ المسموح له بفعل الصّفقات التي أبرمَها في السّوق الشتوية، حيث ارتفَع السّقف ُ المحدّد من سبعة وتسعين مليون يورو، ليصل إلى مئة وأربعة وأربعين مليون يورو.

وأكدت الرابطة أنّ برشلونة بإمكانه إبرامَ صفقات في سوق الانتقالات المقبل، في حال نجح في زيادة مصادِر دخلِه وهو الأمر المرتبط بصفقة الراعي الجديد المرتقبة، إضافة إلى اقتراب النادي من بيع تسعة وأربعين بالمئة من أسهم استوديو برشلونة، وكذلك الأمر بقبُول برشلونة عرض CVC المتعلّق بحقوق البث التلفزيوني.

