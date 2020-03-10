ستقام المرحلتان المقبلتان من الدوري الاسباني لكرة القدم دون جماهير، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الثلاثاء.

وأبلغت رابطة الدوري الأندية المشاركة في الدرجتين الأولى والثانية قرار الحكومة خوض المباريات وراء أبواب موصدة.

وقالت رابطة الدوري في بيان "وفقا لتعليمات المجلس الاعلى للرياضة، ستقام مباريات الدرجتين الأولى والثانية وراء أبواب موصدة لمدة أسبوعين. ستبقى الرابطة على اتصال مستمر بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة للالتزام بالتوصيات والقرارات من أجل حماية صحة المشجعين، اللاعبين، موظفي الأندية والاعلاميين... في ظل أزمة كوفيد-19".

وأدى الفيروس الى إصابة 1220 شخصا في اسبانيا ووفاة 29 حتى يوم الثلاثاء.

وتشهد المرحلة المقبلة مواجهتي أتلتيك بلباو مع ضيفه اتلتيكو مدريد في اقليم الباسك، حلول برشلونة المتصدر على مايوركا واستقبال ريال مدريد ضيفه ايبار، فضلاً عن دربي الاندلس بين إشبيلية وضيفه ريال بيتيس.

إلى ذلك، يستضيف ريال مدريد في المرحلة التالية على ملعبه "سانتياغو برنابيو" فالنسيا في مباراة قوية ويحل ليغانيس ضيفا على برشلونة في "كامب نو".

