رابطة الدوري الإسباني تحتفي بعودة النجم البرازيلي داني ألفيس من قبل beIN SPORTS November 18, 2021 11:28 2:19 دقيقة احتفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بعودة داني ألفيس إلى برشلونة من خلال نشر بعض من أفضل اللحظات له في الليغا. تقارير إخبارية الليغا الدوري الإسباني برشلونة داني ألفيس -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة رابطة الليغا تحتفي بعودة النجم البرازيلي ألفيس 1:39 دقيقة غيدو رودريغيس في حوار حصري على beIN SPORTS 0:46 دقيقة ألفيس: "لم أخطّط للعودة إلى برشلونة" 4:50 دقيقة "فيفا" يقبل النظر في احتجاجي بنين وجنوب إفريقيا 0:39 دقيقة منتخب فلسطين يصل إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب 0:43 دقيقة دين سميث واثق من قدرته على إنقاذ نوريتش من الهبوط 0:47 دقيقة زينيت يواصل عروضه القويّة 5:20 دقيقة سيدات برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3:18 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى المونديال 0:36 دقيقة هوفمان يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإنكليزي