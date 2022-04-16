راؤول ألبيول يتحدث عن مسيرته الطويلة مع كرة القدم من قبل beIN SPORTS April 16, 2022 13:13 9:14 دقيقة قال راؤول ألبيول لاعب فياريال في لقاء حصري مع beIN SPORTS إن حلم كل لاعب هو المشاركة في هذه البطولات الكبرى مؤكدا في نفس الوقت صعوبة الأمر خاصة مع تقدم اللاعبين في السن. وأضاف الدولي الإسباني أن على كل لاعب أن يقدم الأفضل في مسيرته وأن يستمتع بكل لحظة. مقابلات الدوري الإسباني فياريال راؤول ألبيول -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة ثلاثية نظيفة لإلتشي في شباك مايوركا 0:27 دقيقة خسارة مفاجئة لتوتنهام أمام برايتون 0:49 دقيقة ناغلسمان: "أخبار انتقال ليفا إلى برشلونة.. شائعات" 9:14 دقيقة راؤول ألبيول يتحدث عن مسيرته الطويلة مع كرة القدم 1:45 دقيقة إيمري يؤكد على صعوبة مواجهة فياريال أمام خيتافي 3:36 دقيقة نصف نهائي محتدم بين ليفربول ومانشستر سيتي 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والرجاء | معلومات البث المباشر 3:02 دقيقة شباب بلوزداد يتأهب لمواجهة الديربي أمام الوداد 3:20 دقيقة الأهلي والرجاء يختتمان الاستعداد للقاء المرتقب 3:13 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة وفاق سطيف والترجي