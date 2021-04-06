رئيس فالنسيا يعرب عن دعمه للفرنسي دياكابي من قبل beIN SPORTS April 6, 2021 20:33 1:28 دقيقة أكد أنيل مورثي رئيس نادي فالنسيا، دعمه الكامل للاعب الفريق الفرنسي مختار دياكابي بعد الحادثة العنصرية التي حصلت في مواجهة قادش مشيراً أيضاً إلى أن النادي على تواصل مع رابطة الليغا، من أجل الوصول بالتحقيق للنتيجة النهائية. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني فالنسيا العنصرية مختار دياكابي أنيل مورثي -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة أسبقية غير مطمئنة لمان سيتي على حساب دورتموند 1:22 دقيقة فاسكيز يحذّر من تأثير هدف ليفربول 1:01 دقيقة غوارديولا يعاين عيوب فريقه رغم الفوز 1:36 دقيقة فينيسيوس يكشف عن تعليمات زيدان أمام ليفربول 4:32 دقيقة فينيسيوس يقود ريال مدريد لتجاوز ليفربول 0:25 دقيقة أنس جابر تسير بثبات في "بطولة تشارلستون" 0:30 دقيقة توخيل متفائل قبل مواجهة بورتو 2:28 دقيقة ألونسو يعلق على خبر وقوع مشاجرة في تدريبات تشيلسي؟ 0:22 دقيقة قطر تعيد الحياة إلى رياضة كرة الطاولة 1:28 دقيقة رئيس فالنسيا يعرب عن دعمه للفرنسي دياكابي