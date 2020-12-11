رئيس سفراء الليغا: "لا للعنصرية" من قبل beIN SPORTS December 11, 2020 10:54 1:28 دقيقة في ندوة صحفية عقدها مع جمعية الصحافة الرياضية الدولية في إسبانيا، أكد رئيس سفراء الليغا، فرناندو سانث، على نبذ العنصرية مشدداً على تطلعه لاستضافة قطر لكأس العالم. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة العنصرية -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة رئيس سفراء الليغا: "لا للعنصرية" 0:29 دقيقة ميلان يكسب الصدارة وليل يسقط أمام سلتيك 3:24 دقيقة ليستر يحسم صدارة المجموعة السابعة 4:00 دقيقة توتنهام ينتزع الصدارة من رويال أنتويرب 4:05 دقيقة أرسنال بالعلامة الكاملة ومولده يبلغ مراده 3:20 دقيقة نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح إلى دور الـ32 0:48 دقيقة النني يبصم على هدف رائع في شباك دوندالك 1:12 دقيقة أبو تريكة يتحدّث عن أهمية مونديال قطر 1:04 دقيقة فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 3:33 دقيقة أبرز ردود الأفعال في إيطاليا بعد وفاة باولو روسي