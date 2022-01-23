وبعد تعادل في المرحلة الماضية مع غرناطة (1-1) وخروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس على يد بلباو 2-3 بعد التمديد، استعاد برشلونة والمدرب تشافي هرنانديز نغمة الانتصارات بفضل هدف قاتل سجله الهولندي فرنكي دي يونغ في الدقيقة 87 بعد تمريرة من الوافد الجديد فيران توريس.

وبات برشلونة بانتصاره التاسع للموسم خامساً بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد الرابع ومثلها أمام ريال سوسييداد الذي، وبعدما حقق في مباراته الماضية فوزه الأول في سبع مراحل، عاد الى إهدار النقاط بتعادله على أرضه مع خيتافي من دون أهداف.

وفرط الفريق الباسكي الذي تصدر الترتيب لأسابيع عدة قبل أن تتراجع نتائجه، بفرصة اللحاق مجدداً بأتلتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، وبات متخلفاً بفارق نقطتين عن فريق العاصمة الفائز السبت على فالنسيا 3-2.

وبات بيلباو على المسافة ذاتها من رايو فايكانو الثامن ولكل منهما 31 نقطة بالفوز عليه خارج قواعده 1-0، ومن خلفهما أوساسونا في المركز الحادي عشر بـ28 نقطة بفوزه على مضيفه غرناطة (24 نقطة) بهدفين نظيفين.

