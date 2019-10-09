

وأقصي ديمبيلي (22 عاماً) خلال مواجهة الفريق الكاتالوني الأخيرة أمام إشبيلية والتي كسبها الـ"بلوغرانا" برباعية نظيفة وشهدت توقيع المهاجم الدولي الفرنسي لهدف في شباك سفير الأندلس.

وبذلك سيفتقد برشلونة لخدمات ديمبيلي، في مباراة أيبار (الأسبوع التاسع) وخصوصاً خلال موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (الأسبوع العاشر) يوم 26 أكتوبر الجاري، ليعود أمام بلد الوليد.

وطرد ديمبيلي بالبطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقتين من نهاية مواجهة إشبيلية الأحد لانتقاده الحكم أنطونيو ميغيل لاهوز.

ورأت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني بأن ردة فعل ديمبيلي تنم عن "ازدراء أو عدم احترام للحكم"، وقضت بإيقافه مباراتين.

وبموجب العقوبة، سيغيب ديمبيلي عن صفوف الفريق عندما يحل ضيفاً على إيبار في 19 تشرين الأول/أكتوبر، واستضافته لريال مدريد في 26 منه.

وسيكون على برشلونة أيضاً اللعب أمام إيبار بدون مدافعيه جيرار بيكيه، والأورغوياني رونالد أروخو الموقوفين لمباراة واحدة. ويغيب بيكيه لتراكم الانذارات (بطاقة صفراء خامسة هذا الموسم)، بينما تلقى أروخو بطاقة حمراء مباشرة.

وقال النادي في بيان "قرر برشلونة استئناف العقوبات التي فرضتها اللجنة التأديبية على كل من ديمبيلي وأروخو".

