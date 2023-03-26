ديمبلي يعود إلى التدريبات من قبل beIN SPORTS March 26, 2023 22:05 0:42 دقيقة نشر نادي برشلونة على توتير مقطع فيديو للاعبه عثمان ديمبلي يؤكد فيه عودته للتدرب بعد انتهاء البرنامج التأهيلي وتعافيه من الإصابة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة ديمبلي يعود إلى التدريبات 0:35 دقيقة إنكلترا تُسقط أوكرانيا وتحقق فوزها الثاني 0:34 دقيقة مانشستر سيتي يؤكد غياب فودن عن مباراة ليفربول 3:14 دقيقة فرحة كبيرة في طنجة بعد فوز المغرب على البرازيل 0:46 دقيقة بانيايا يتوّج بجائزة البرتغال الكبرى 2:36 دقيقة أويارثابال سعيد بالعودة إلى المنتخب الإسباني 0:34 دقيقة الاتحاد البلجيكي يعلن عودة كورتوا إلى ريال مدريد 2:07 دقيقة باريس 2024: الكشف عن خطوات تجهيز القرية الأولمبية 0:44 دقيقة غروفس بطلاً للمرحلة السادسة في طواف كاتالونيا 1:33 دقيقة إيفانز بطلاً لجائزة ساو باولو للسيارات الكهربائية