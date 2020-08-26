ديلي ميل: كومان أخبر ميسي ألا امتيازات له في برشلونة من قبل beIN SPORTS August 26, 2020 15:58 0:36 دقيقة كشفت "الديلي ميل" البريطانية أن المدربَ الهولندي كومان قد أخبر ليونيل ميسي شخصياً بأن امتيازاتِه في النادي قد انتهت، وذلك في محادثةٍ وصفتها بكشف الأوراق. تقارير إخبارية رونالدو كومان برشلونة ميسي -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة آس: أي صفقة لانتقال ميسي ستكون الأغلى 1:02 دقيقة سبورت: قرار رحيل ميسي نهائي ولا رجعة فيه 0:46 دقيقة هل اتخذ ميسي قرار الانتقال إلى إنتر ؟ 0:27 دقيقة ما هي الوجهات المحتملة لميسي حال مغادرة برشلونة ؟ 4:41 دقيقة الضغوطات كبيرة على بارتوميو بشأن ميسي 21:18 دقيقة رحيل ميسي يطغى على تقديم ترينكاو 3:12 دقيقة قصّة ميسي مع مدربي برشلونة 0:42 دقيقة بارتوميو قد يستقيل من رئاسة برشلونة ! 0:27 دقيقة دجوكوفيتش إلى ربع نهائي سينسيناتي دون عناء 0:56 دقيقة ماغواير في "قفص الإدانة"