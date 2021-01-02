وتقدم إشبيلية بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت، بهدف سجله جناحه سوسو (48)، لكن سيرخيو كاناليس أدرك التعادل لبيتيس (53 من ركلة جزاء).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح بيتيس انبرى لها هذه المرة الفرنسي الدولي نبيل فقير لكنه سددها ضعيفة ونجح حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو في التصدي لها (75).

وبات الحارس الدولي المغربي بونو، أول حارس يتصدى لركلة جزاء في ديربي الأندلس ضمن مواجهات الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.

كما هي المرة الأولى التي تحتسب فيها ركلتي جزاء في قمة مدينة إشبيلية في الـ"ليغا" منذ شهر شباط/فبراير 2000.

وفي مباراة أخرى، عاد بلد الوليد بفوز ثمين من أرض خيتافي 1-صفر.



