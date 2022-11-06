وسجل لبيتيس لاعب إشبيلية خيسوس نافاس بالخطأ في مرمى فريقه 43، فيما عادل فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي، لاعبه الصربي نيمانيا غوديل 81.

بيتيس في المركز الرابع بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث بينما إشبيلية متأخر إلى المركز 17 برصيد من 11 نقطة.

وتلقى إشبيلية ضربة موجعة في الدقيقة 38 بطرد مدافعه الأرجنتيني غونسالو مونتيال بسبب تدخل قوي من الخلف على أليكس مورينو.

واضطر سامباولي إلى إخراج مهاجمه رافا مير للدفع بالمدافع المخضرم خيسوس نافاس الذي منح التقدم لريال بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه عندما شتت زميله الصربي نيمانيا غوديلي كرة من أمام سيرخيو كانالييس والدولي الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير، فارتطمت بالمخضرم نافاس (36 عاماً) وخدعت حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو وافلتت من يده الى داخل المرمى (45).

وتساوى الفريقان عددا على أرضية الملعب بطرد لاعب وسط ريال بيتيس فقير بسبب ضربه قوية بالكوع للأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (45+4).

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وأنقذ بونو مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد بورخا إيغليسياس (45+9).

وتابع بونو تألقه بتصديه لانفراد آخر لأيتور رويبال من مسافة قريبة وتصدى لتسديدته القوية قبل أن يشتتها الدفاع (47).

واشهر الحكم بطاقة حمراء ثالثة في المباراة وثانية لريال بيتيس بطرد إيغليسياس بسبب تدخل قوي من الخلف على خوان جوردان (49).

وكفَّر غوديلي عن خطئه بتسجيله هدف التعادل بتسديدة قوية بعيدة أسكنها على يمين الدولي التشيلي كلاوديو برافو (82).

وكاد غوديلي يفعلها بتسديدة أخرى "على الطاير" هذه المرة من خارج المنطقة لكنها ارتدت من العارضة (90).

وتابع برافو تألقه بتصديه لتسديدة قوية لغوديلي من مسافة قريبة مع الصفارة النهائية للمباراة (90+5).

